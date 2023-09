Il cordoglio Addio a Piero Guelfi, ultimo partigiano

Sarzana ha perso per sempre l’ultimo testimone diretto della lotta di Liberazione. Si è spento ieri al San Bartolomeo, a 96 anni, Piero Guelfi, storico presidente dell’Anpi che a soli 17 anni con il nome di battaglia Danilo, si unì alla brigata Garibaldi Ugo Muccini – nel distaccamento Garbusi – per combattere il fascismo. Solo qualche mese fa aveva dovuto affrontare il più grande dei dolori, la perdita del figlio Paolo, gestore del Tc di via Posta Vecchia il 26 marzo, dopo l’aggravamento della sua malattia, era scomparso a soli 62 anni.

Una vita dedicata a combattere il fascismo quella di Piero Guelfi, una battaglia condotta prima sul campo poi attraverso la testimonianza che mai si stancava di tramandare alle giovani generazioni. In lui sempre ben saldi i valori della libertà, della fratellanza e della solidarietà. Chi ha avuto modo di conoscere la sua storia sa bene che Danilo non lasciava indietro nessuno e che, per soccorrere un ferito, si prese persino una fucilata. Oggi chi lo desideri potrà recarsi all’obitorio sarzaneseper dare l’ultimo saluto a Piero, poi venerdì alle 9 il corteo funebre partirà per dirigersi al cimitero di Turigliano. Piero lascia la moglie Luisa, il figlio Raul, la nuora Rita e il nipote Andrea. "Sono troppi i ricordi degli episodi vissuti con Piero e per questo è difficile individuarne uno in particolare – ha commentato la presidente dell’Anpi Sarzana Denise Murgia –. Con noi era un eterno ragazzo, dal sorriso aperto e la voglia di scherzare. Emozionante il racconto di quando ritrovò suo padre, oltre la linea gotica dopo il rastrellamento del 29 novembre, che aveva il volto completamente fasciato e che Piero riconobbe dal modo di fischiare". Ad esprimere commozione e a unirsi al dolore della famiglia Guelfi è il Pd sarzanese che aggiunge: "Con Piero se ne va un pezzo della nostra storia, ma è nostro dovere e dovere di tutte le formazioni politiche, sociali e culturali che si rispecchiano nei valori della Costituzione, fare in modo che niente di questa lezione vada perduto".

Elena Sacchelli