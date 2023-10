Il Comune riprova a fare cassa. Tornano all’asta le ex scuole

Un ricco patrimonio immobiliare costituito da ex scuole da tempo dismesse, terreni incolti e boschi che potrebbero invece essere adeguatamente rigenerati salvandoli dall’abbandono e dal degrado o comunque a garantire occupazione ad associazioni oppure cooperative agricole. Oltre, naturalmente, in caso di cessione a portare ossigeno alle finanze del Comune di Luni che ha approvato il piano delle possibili vendite degli immobili. Dall’elenco delle alienazioni sono state però escluse quelle strutture che pur non svolgendo più la funzione iniziale hanno comunque trovato nuova vita e vengono così concesse a associazioni e enti del terzo settore e le strutture sportive. L’ente ha già provato in passato a mettere in vendita i "gioielli" di famiglia non centrando l’obiettivo quindi adesso ci riprova abbassando ulteriormente le cifre nella speranza di avere maggiore fortuna. Si apre così la terza asta per l’aggiudicazione dell’ex scuola materna dell’Annunziata la cui base iniziale parte da 101 mila euro. Ancora in attesa di un acquirente anche le ormai ex strutture scolastiche di Ortonovo paese, stimata 84 mila euro. In vendita ma con un valutazione ancora da effettuare anche l’ex consultorio di via Carreccia, un terreno nella frazione di Luni Mare adiacente alla chiesa, un’area verde in via Marinella al confine con il Comune di Sarzana e un locale in via Brodolini nel quartiere di Luni Mare. Lunghissimo anche l’elenco di terreni, campi un tempo coltivati ma anche boschi in località collinari e aree che il Comune di Luni ha provveduto in passato a sequestrare perchè oggetto di costruzioni abusive mai sanate.

L’amministrazione ha distinto il piano delle alienazioni da quello degli immobili da valorizzare attraverso una apposita convenzione con i privati. Alcune strutture di proprietà hanno già comunque un interlocutore come nel caso dell’ex scuola nella frazione di Luni Scavi, il centro sportivo di Luni Mare, l’ex scuola Nicola e da pochi giorni anche il centro sportivo "Lino Parodi" che verrà gestito per i prossimi 15 anni dalla associazione temporanea composta da San Marco Avenza storico club calcistico e la nuova società Padel Gaggio.

m.m.