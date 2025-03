Il Comune punta all’usucapione di un tratto di strada

La giunta di Sarzana ha dato mandato al servizio avvocatura di avviare le azioni giudiziarie necessarie per l’acquisizione, tramite usucapione, di circa 530 metri della via Turì. Il tratto in questione, pur essendo da sempre utilizzato dalla collettività per collegare le due estremità della strada tra monte e valle, risulta catastalmente di proprietà privata. Tuttavia, l’ente lo ha iscritto nell’elenco delle strade comunali extraurbane, riconoscendo una servitù di uso pubblico esercitata da una collettività di persone da tempo immemorabile. Il provvedimento fa riferimento a numerosi pronunciamenti giurisprudenziali che stabiliscono alcuni criteri fondamentali per riconoscere la destinazione pubblica di una strada. L’esigenza di acquisire nasce dalla volontà dell’amministrazione di procedere con interventi di riqualificazione. Nonostante i tentativi del Comune di ottenere la cessione gratuita dell’area per consentire i lavori, i proprietari hanno sempre negato l’autorizzazione, chiedendo un indennizzo. Da qui la decisione di avviare il percorso di usucapione.