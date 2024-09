"Il Comune ha trascurato il Luperi"

"Ci aspettiamo che l’amministrazione assuma i provvedimenti necessari a garantire una pronta riapertura della tribuna del Miro Luperi, ma è doveroso prendere atto che qualcosa, dal 2018 a oggi, è stato trascurato". Parole del segretario dem Marco Baruzzo e della capogruppo consigliare del Pd Beatrice Casini ,che all’indomani delle verifiche effettuate dalla Lega Nazionale Dilettanti che hanno determinato l’inagibilità dello stadio sarzanese, intervengono su quella che reputano "una brutta notizia per la città e per tutti quelli che riconoscono nello sport un valore culturale e di aggregazione sociale". Dalla scorsa estate l’opposizione ha chiesto di fare più attenzione alle condizioni disastrate dello stadio cittadino – spiegano Beatrice Casini e Marco Baruzzo ­- facendo presenti attraverso interrogazioni situazioni come l’accesso incontrollato, l’occupazione abusiva dei locali sottostanti la gradinata abbandonata e le gravi carenze strutturali e di manutenzione dell’impianto sportivo comunale". Ma gli esponenti dem ritengono che le carenze della giunta Ponzanelli in ambito sportivo possano essere riscontrate anche su altri fronti, basti pensare al cantiere ancora in corso dell’eterna incompiuta che è la piscina di Santa Caterina. "Sarzana non ha più le squadre di basket maschile e pallavolo femminile, nell’assoluta indifferenza dell’amministrazione – incalzano i rappresentanti del Pd -. La desertificazione del panorama sportivo locale prosegue senza che vengano ascoltate le istanze di atleti, dirigenti e famiglie. Manca un programma serio e strutturato che metta nero su bianco impegni realizzabili e per questo presenteremo un’interrogazione pertinente".

E.S