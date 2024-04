Il Commissariato nello stretto. La sindaca: "Disponibili i locali dell’ex centro per l’impiego"

Uno spazio adeguato per garantire il lavoro dei dipendenti e maggior comfort agli utenti che si rivolgono al commissariato di polizia di Sarzana e spesso devono attendere sulle scalinate esterne, sotto la pioggia o il sole battente. Il sindacato Siulp ha incontrato la sindaca Cristina Ponzanelli per ribadire la richiesta di reperire un edificio in grado di soddisfare le esigenze professionali del presidio. La soluzione prospettata dalla prima cittadina di mettere a disposizione gli uffici lasciati liberi dal centro per l’impiego in piazza Vittorio Veneto (la nuova sede è in via XX Settembre nella piazzetta ex Brun Caprini) ha riaperto una speranza almeno per la collocazione di alcuni uffici.

I segretari provinciale Loredana Buoni, generale regionale Pietro D’Aprile e regionale Enrico Pescetto nell’incontro hanno ribadito le problematiche organizzative del commissariato legate alla carenza di spazi. In particolare per l’ufficio che si occupa di migranti, passaporti e armi. Ponzanelli si è resa disponibile a inviare una comunicazione ufficiale alla Questura di Spezia e al sindacato.

Intanto la giunta ha autorizzato la variazione di bilancio con lo scomputo del canone di locazione dovuto dall’amministrazione per consentire l’installazione del sistema di climatizzazione nel commissariato per poi procedere a lavori di ammodernamento dell’edificio di piazza Vittorio Veneto. Anche il questo caso Siulp si è offerto di fornire un contributo sulle priorità degli intervent. Infine la sindaca ha informato i rappresentanti del sindacato che nei prossimi bandi di assegnazione per alloggi residenziali a canone agevolato sarà inserita l’aliquota prevista dalla legge regionale espressamente dedicata agli appartenenti alle forze di polizia.

m.m.