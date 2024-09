Il colore azzurro per la terza maglia

Presentata ieri, a Terra di Luni, la terza maglia aquilotta di colore azzurro. A fare gli onori di casa il presidente di Spigas Aldo Sammartano, il managing director di Dani Shipping Mario Taliercio, entrambi sponsor del club bianco, l’ad dello Spezia Andrea Gazzoli, l’assessore regionale Giacomo Giampedrone. Un colore non banale quello azzurro perché chi ha contezza della ultracentenaria storia aquilotta sa che dal 1906 al 1920, la tinta della casacca dello Spezia era proprio di colore azzurro. Poi il passaggio al bianco nel corso del campionato di massima divisione 1920-21. La maglia Kombat™ Third 24/25, che Bandinelli & C. indosseranno in qualche partita lontano dal ‘Picco’, è stata etichettata dalla società come ‘Figlia del Mare’, perché richiama i meravigliosi fondali marini del Golfo dei Poeti e delle Cinque Terre. Una maglia molto affascinante, caratterizzata da un colore azzurro molto vivace con alcuni dettagli blu scuri, ben curata nei dettagli da Kappa. Ottima l’idea di apporre sul colletto della casacca la dicitura "Splendida perla sul mar", tratta dalla poesia "O bella Spezia", composta e dedicata alla città dal maestro Eugenio Giovando. Un modo per dare valore alla tradizione e alla spezzinità. Naturalmente non poteva mancare, sul fronte della maglia, il logo dello scudetto del 1944. Soddisfatto l’ad aquilotto Andrea Gazzoli: "Il clima che si è creato è importante: sono cresciute le aziende che hanno collaborato con noi, sono cresciuti i tifosi allo stadio". Aldo Sammartano ha posto l’accento sulla vicinanza del territorio: "Sono tanti anni che siamo vicini al club bianco, sono convinto che il comprensorio debba essere al fianco della squadra della nostra provincia". Concetti ripresi da Mario Taliercio: "Sono tifoso dal 1977, nel tempo lo Spezia è cresciuto molto, siamo voluti diventare partner sponsorizzando anche noi la maglia". Per il terzo anno consecutivo sulla casacca delle Aquile campeggerà il logo ‘La mia Liguria’ a cura della Regione.

Fabio Bernardini