Il ciclone Jerry Calà per il sabato sera speciale del Jux Tap

"Libidine, doppia libidine". Domani sera, al Jux Tap di Sarzana, arriverà il ciclone Jerry Calà. Per festeggiare il ventesimo anniversario della gestione targata Pimpa Staff della nota discoteca sarzanese, Andrea Tartarini e Cristiano Arpe, hanno pensato di regalare al loro pubblico una notte irripetibile riportando su quello stesso palco, come venti anni fa, l’eclettica leggenda della commedia italiana e della comicità che con i suoi show in giro per l’Italia fa respirare un po’ di quella nostalgica atmosfera di ‘Sapore di Mare’, non tralasciando il divertimento. Attore, regista e comico italiano noto per il suo stile ironico e scanzonato, Jerry Calà è il personaggio per eccellenza del viveur spensierato. Con la sua collaudata Jerrysuperband per un live che ripercorre 50 anni della sua carriera artistica, tra reinterpretazioni musicali di successo come Maracaibo ad Ancora, cabaret e ironia, Jerry Calà sarà il super ospite dell’appuntamento del Dinner Club, con cena (su prenotazione) fissata alle ore 21.

"Jerry ha battezzato artisticamente fa la nostra gestione del locale ed è stato il nostro primo grande ospite – spiegano i gestori Andrea Tartarini e Cristiano Arpe -. Per questo abbiamo voluto festeggiare i primi venti anni di Jux Tap insieme a lui e al nostro pubblico con una serata memorabile, divertente, coinvolgente e travolgente". A completare la serata ci sarà la solita allegra brigata di Andrea Secci e Radio Nostalgia, Luca Giorgi, Mirco Martini, Noewris e Davide B.

Si ricorda che anche domani sera sarà attivo, come ogni fine settimana, il servizio di navetta su prenotazione da e per il Jux Tap, pensato per trascorrere una serata senza dover rinunciare al divertimento. Per qualsiasi informazione e per prenotare un posto alla cena o per la navetta contattare il 329.1114728 o il 393.9093597.