Il Brueghel in esposizione

Sarà una giornata dedicata al Brueghel. Venerdì pomeriggio il Museo Diocesano di piazza Firmafede a Sarzana apre le sue preziose stanze per il nuovo ospite che nell’attesa di tornare a casa sarà custodito in città. E’ in programma venerdì alle 15.30 l’iniziativa di presentazione del capolavoro di Peter Brueghel ’La Crocifissione di Cristo’ organizzata per presentare l’opera di restauro del grande artista fiammingo di proprietà della chiesa di Santa Maria Maddalena di Castelnuovo Magra dal 1890. Nel 2022 dopo il salvataggio dal furto il dipinto è stato sottoposto a un importante intervento di restauro, realizzato nel laboratorio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova per ciò che concerne le indagini diagnostiche. L’iniziativa si avvale del patrocinio dei Comuni di Sarzana e Castelnuovo Magra.