Il Biggi sarà illuminato. Con due nuovi campi di basket e pallavolo per le scuole a Romito

Lavori in progetto per quasi 500mila euro al campo sportivo "Biggi" a Romito. L’impianto sportivo da tempo necessita di un restyling soprattutto per integrare le attività al suo interno e migliorarne la fruibilità. In quest’ottica il Comune di Arcola ha richiesto un finanziamento partecipando all’avviso pubblico per interventi nell’ambito del "Fondo sport e periferie 2023" attivato dal dipartimento sport della presidenza del consiglio dei ministri, soprattutto per migliore le condizioni del campo. Gli interventi, se il Comune otterrà le risorse, riguarderanno il potenziamento dell’impianto di illuminazione del campo da calcio, per consentirne l’utilizzo anche in ore serali e notturne, l’integrazione all’interno del perimetro di due nuovi campi da pallacanestro e pallavolo utilizzabili dalle società sportive che ora non dispongono di spazi sufficienti, ma anche per le scuole del territorio. L’importo dei lavori è di 459940 euro di cui il Comune richiede un finanziamento per 359940 euro impegnandosi a cofinanziare la restante quota di 100 mila euro con un mutuo. Il progetto è già pronto e approvato giorni fa dalla giunta comunale, redatto dall’architetto Silvano Labanti, responsabile dell’area project development del Comune, sarà anche inserito nell’elenco triennale dei lavori pubblici.