I sapori del territorio Degustazioni e musica

Prende il via domani e prosegue fino a domenica la rassegna “Sapori della Val di Magra”, tre giorni dedicati alle tipicità locali curata dall’associazione Punto Zero nel borgo di Ameglia. La manifestazione vede coinvolte realtà enogastronomiche locali e offrirà degustazioni e un aperitivo con ac musica dal vivo. Un’occasione per passeggiare nel centro storico curiosando tra gli stand. A salire sul palco di piazza della Libertà per l’aperitivo in musica saranno domani gli Emis, che significa ’Noi’ in lingua greca, un omaggio alle origini della cantante Marina Mulopulos, band di cui fa parte Domenico Petrosino in arte “Dome la Muerte”. Il 13 maggio sul palco i Nuovo Normale, formazione nata alla Spezia nel 2020, dando seguito a precedenti esperienze in gruppi indie-rock ed electropop della scena locale. Il 14 maggio sarà la volta dei Pase, una band derivata dai Piccoli Animali Senza Espressione, gruppo attivo dal 2012, da un’idea di Andrea Fusario, ex bassista e fondatore dei Virginiana Miller.