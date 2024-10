I papabili della maggioranza. Premiato l’assessore uscente. Tra i meloniani bene Medusei e nella Lega vola la senatrice

Per delineare la mappa del nuovo governo ligure occorre tener presente la legge regionale 18/2020 la quale dispone che i quattro quinti dei consiglieri, pari a 24 seggi su 30, vengano assegnati sulla base di liste provinciali concorrenti mentre il restante quinto (sei seggi) verrà assegnato come possibile premio di maggioranza sulla base del risultato finale dello scrutinio. Per l’assegnazione dei 24 seggi, la Liguria è suddivisa in quattro circoscrizioni, ciascuna corrispondente al territorio di una Provincia: alla circoscrizione elettorale provinciale di Genova sono assegnati 13 seggi, alla Spezia 4 seggi, a Savona 4 seggi e a Imperia 3 seggi. La provincia spezzina, dunque, avrà almeno quattro rappresentanti a Genova che saranno definiti sulla base dei consensi ottenuti dalle liste collegate ai candidati presidenti. Ecco le preferenze dei candidati spezzini delle sette liste collegate a Marco Bucci, sulla base dei risultati di 251 sezioni su 258. Il più votato in assoluto è l’assessore uscente Giacomo Raul Giampedrone.

Fratelli d’Italia - Gianmarco Medusei 2.612 (presidente del consiglio regionale uscente e consigliere comunale alla Spezia), Carlo Rampi 992 (vicesindaco di Sarzana), Leonardo Paoletti 1.549 (sindaco di Lerici), Daniela Menini 972(consigliera regionale uscente) e Daniela Carli 803 (assessore alla Spezia).

Lega Liguria - Stefania Pucciarelli 1146 (senatrice e segretario provinciale), Lorenzo Brogi 559 e Patrizia Saccone 595 (assessori alla Spezia), Costantino Eretta 561 (ex vicesindaco a Sarzana), Jacopo Ruggia 497 (consigliere comunale a Vezzano).

Forza Italia - Giorgio Cozzani 840 (segretario provinciale), Barbara Ratti 902(consigliera regionale uscente), Kristopher Casati 1.299 (assessore alla Spezia), Giorgio Cozzani 840 (ex sindaco di Follo), Dina Nobili 257 (commissario Spezia), Felicia Piacente 252 (consigliere a Follo).

Orgoglio Liguria - Marco Frascatore 527 (assessore alla Spezia), Marco Ceglie 66, Pietro Antonio Cimino 198 (assessore alla Spezia), Nadia Zaborra 33, Mirian Mercedes Rodriguez 273 (consigliera a Spezia).

Vince Liguria - Giacomo Giampedrone 3.350 (assessore regionale uscente), Sara Viola 723 (assessore a Sarzana), Ivano Barcellone 633 (sindaco di Pignone), Anna Rosa Caruso 196, Gherardo Ambrosini 344 (consigliere comunale a Castelnuovo).

Udc - Francesco Ponzanelli 293, Gabriella Crovara 227 (consigliere comunale alla Spezia), Pietro Serarcangeli 49 (ex consigliere comunale a Santo Stefano Magra e presidente dell’Afea), Giulia Rassu 24, Marco Zoppini 7 (impiegato al ministero della Difesa).

Alternativa Popolare - Loriano Isolabella 165 (consigliere comunale a Carro), Simonetta Cozzani 133 (pediatra), Domenico Zito 184 (consigliere comunale alla Spezia), Enrica Lombardi 11 (funzionaria di banca), Gianluca Zazzi 12 (psicologo).