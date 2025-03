I nuovi uffici a Palazzo Roderio. Iat e servizio di accoglienza utenti avranno un unico soggetto gestore

Il nuovo sportello Iat e di servizio di accoglienza utenti presto si sposterà a palazzo civico. È scaduto lo scorso 28 febbraio l’affidamento al gestore del servizio di informazioni turistiche che da anni operava nel chiosco di piazza San Giorgio, ma a breve le cose cambieranno sia dal punto di vista logistico che da quello organizzativo . Il servizio - come stabilito dalla delibera di giunta con cui l’amministrazione Ponzanelli ha approvato le linee di indirizzo relative allo spostamento della sede URP ed alla gestione del servizio di informazioni turistiche (IAT) e del Servizio di accoglienza utenti - avrà infatti sede a palazzo Roderio, per l’esattezza nei locali a pian terreno con ingresso autonomo da via Gramsci, dove presto tornerà anche l’Ufficio relazioni pubbliche. La giunta Ponzanelli ha quindi dato mandato al dirigente Federico Pierucci di procedere con l’iter di affidamento ad un unico soggetto gestore – che dovrà essere dotato di adeguate capacità tecnico e professionali – del servizio di informazioni turistiche (IAT ) e del Servizio di accoglienza utenti.

Con la nuova organizzazione i diversi orari di apertura dei servizi saranno così articolati. Il servizio di accoglienza e informazioni sarà attivo prevalentemente nelle mattine dei giorni feriali, mentre lo Iat sarà operativo in larga parte in orario pomeridiano e nei giorni festivi. Ciò secondo la giunta dovrebbe consentire al cittadino di usufruire di un orario complessivo di accesso più ampio rispetto a quello attuale. Scaduto quindi alla fine di febbraio l’affidamento al gestore dello Iat, l’amministrazione ha pensato di avviare l’iter per l’individuazione di un nuovo soggetto che possa svolgere il servizio per conto del Comune, in ottemperanza alle linee guida regionali, affiancandolo però anche a un servizio di accoglienza di primo livello, necessario al buon funzionamento della macchina comunale. Il nuovo gestore dovrà quindi fornire all’utenza sia informazioni nel campo turistico che in quello ricreativo culturale, nel campo sanitario e della pubblica sicurezza e in quello occupazionale. Il tutto con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sinergia tra servizi, che per sua stessa natura sono interconnessi.

E.S