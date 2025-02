I giorni dei coriandoli e dell’allegria. Super Mario Bros e Inside Out ispirazione per i carri allegorici

Buona la prima per l’esordio del Carnavale sarzanese, con la prima sfilata che si è svolta nella bella giornata di sole della scorsa domenica. Sorrisi, allegria e tanti colori hanno riempito le vie del quartiere, accompagnati dalle tante famiglie e i bambini che hanno partecipata alla sfilata dei carri ispirati a Super Mario Bros e Inside Out.

E se il carnevale sarzanese ha potuto riaccendere i motori gran parte del merito va al gruppo Trebbiatori di San Lazzaro che, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sarzana, ha organizzato alcune sfilate sul nostro territorio. "Confermiamo una formula ormai consolidata – dichiara l’assessore al commercio Luca Ponzanelli –. Quello appena iniziato sarà un altro bel carnevale per Sarzana, con due carri e sette appuntamenti. Ringraziamo i volontari dei Trebbiatori di San Lazzaro per la consueta disponibilità e l’impegno. Di anno in anno cerchiamo di far crescere la manifestazione e quest’anno abbiamo aggiunto due date coinvolgendo alcune zone periferiche della città. Grazie anche alla Consulta di Marinella per aver dato il suo contributo".

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 22 febbraio a Marinella, dove dalle 13 alle 18 vigerà il divieto di sosta veicolare in via Giovanni XXIII dall’intersezione della strada di accesso al borgo di Marinella fino a quella con via Parma. Domenica 23 febbraio la sfilata si sposterà tra le frazioni di Olmo e del Centro storico: dalle 12 alle 15.30 istituito il divieto di transito e di sosta veicolare nel parcheggio di via Socrate Benacci fronte civico 1, mentre dalle ore 13 alle ore 19 divieto di sosta veicolare in via Landinelli e in via Marconi, ad eccezione dei veicoli muniti di passa invalidi. Giovedì prossimo, il 27 febbraio, il carnevale arriverà a Sarzanello (area Verde Baruzzo) mentre le sfilate conclusive dell’1, 2 e 4 marzo si svolgeranno nuovamente nel centro storico.