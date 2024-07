Con lo speciale tributo ad uno dei gruppi più iconici nella storia della musica, i Pink Floyd, stasera (con un miniset alle 19 e il concerto a partire dalle 21.30), al Doc Show arrivano i Dominoes. Tribute band tosco-ligure attiva dal 2011, attualmente costituita da sei elementi, in questo caso si propone in ‘duo’ e arrangiamenti semi-acustici, con l’ausilio di alcune piccole percussioni in sostituzione della batteria. Ovviamente a supporto ci saranno alcune basi pre-registrate dagli stessi musicisti presenti nella formazione ‘allargata’, ma il tutto sarà completato con la voce e le percussioni di ‘Rod’ Rodolfo Giardina e le chitarre di ‘Baloo’ Davide Amadei. Info: 339 4908117.