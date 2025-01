I consigli alle donne per difendersi dalle aggressioni

Lerici (La Spezia) 7 ottobre 2021 - Inizia lunedì il corso di difesa personale riservato alle sole donne in programma a Lerici tenuto dalla Scuola di Formazione Professionale della Spezia. L’iniziativa è promossa dall’assessore comunale Alessandra Di Sibio con il supporto tecnico di Andrea Prassini. La terza edizione del corso si apre alla tensostruttura li Lerici in piazza Garibaldi con un convegno di esperti sulla gestione della tensione e sugli aspetti legali e giuridici della difesa. Per informazioni sulla durata del corso e iscrizioni è possibile contattare il numero 349-8878831 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Dopo il convegno iniziale la parte pratica inizia alle 19 alla palestra comunale di via Bacigalupi con la prima lezione tenuta da Francesco De Benedittis istruttore della Guardia di Finanza.