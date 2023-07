I bambini sulla moto d’acqua col campione del mondo Incorvaia

Tutto è pronto per sabato 8 e domenica 9 luglio, quando sulla spiaggia di Marinella, con la presenza del sette volte campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia, tanti bambini speciali vivranno una giornata di sport e di festa con “Jet Ski Therapy- Unici al Mondo”. L’appuntamento con il campione è dalle ore 10 alle 18 e tante saranno le emozioni, la gioia e le risate per tutti. “Perché con la follia si possono realizzare grandi sogni!”: è questo lo slogan dell’evento a cui tutte le persone con abilità diverse e in particolare i bambini possono partecipare, gratuitamente, telefonando al 3421641595.

Grazie all’organizzazione del Distretto sociosanitario della Val di Magra e al gratuito patrocinio del Comune di Sarzana, nonché alla collaborazione dei diversi comuni del Distretto e di Asl5, sarà possibile far vivere la pratica sportiva e la realtà dell’atleta con l’utilizzo di una moto d’acqua a tanti bambini dotati di diverse abilità. Durante le giornate, con la collaborazione dell’associazione i “Talenti” di Calamandrana, team di giovani con autismo capitanati dal loro chef, sarà allestito un buffet per stare in compagnia per il pranzo o la merenda. Saranno distribuite t-shirt ai presenti. L’evento è organizzato in collaborazione Pa Croce d’oro Albissola Marina, Uisp Nuoto-Valdimagra, SportAbility, Protezione civile Sarzana, Ordine di Malta-Corpo italiano di aoccorso, Insieme per i diritti dei nostri figli OdV e da Cooperativa sociale Coopselios.