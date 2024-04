Hockey Sarzana, che beffa. Lodi vince ai supplementari

AMATORI LODI

4

HOCKEY SARZANA

3

Amatori Lodi: Grimalt, Giovannetti, Faccin, Najera, Fernandes, Nadini, Fantozzi, Antonioni, Bozzetto, Porchera. All. Bresciani

Hockey Sarzana: Corona, Festa, Garcia, Illuzzi, Borsi, Baldocchi, Olmos, Ortiz, De Rinaldis F., Venè. All. De Rinaldis P.

Arbitri: Rondina (Vercelli), Hyde (Breganze)

Marcatori 1° tempo: 7’20 Fernandez, 13’49 Olmos. 2° tempo: 12’15 Fantozzi, 14’45 Ortiz. Supplementari: 3’32 Borsi. 2°: 3’04 e 3’33 Faccin

Lodi - Una stagione può valere soltanto 30 secondi. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation in metà di un minuto è passata dalla gioia del vantaggio per 3 a 2 al clamoroso sorpasso dell’Amatori Wasken Lodi che ormai sembrava rassegnato a cedere il primo turno dei play off. Invece come già accaduto sia in campionato che in Coppa Italia a esultare alla fine della sfida sono stati ancora i giallorossi lodigiani per l’occasione in maglia bianca. Una bellissima partita, incerta e sempre sul filo dell’equilibrio. Non sono stati sufficienti i tempi regolamentari per decretare il vincitore: nei 50 minuti di gara infatti gli Amatori Lodi e Hockey Sarzana Gamma Innovation hanno chiuso lottando sul punteggio di 2 a 2 affidandosi così ai supplementari. E quasi in conclusione del primo dei due extra time il capitano Davide Borsi ha trovato la deviazione su un tiro di Ortiz dalla distanza insaccando il vantaggio 3 a 2. Sembrava fatta per i ragazzi di Paolo De Rinaldis ma a due minuti dalla conclusione del secondo tempo supplementare Faccin ha prima firmato il 3 a 3 con un tocco molto simile a quello che ha consentito il vantaggio rossonero e poi raddoppiato tra l’incredulità del pubblico ormai pronto ai tiri di rigore. I quarti per aggiudicare lo scudetto del campionato di serie A1 di hockey sono partiti con due gare molto combattute e al "PalaCastellotti" di Lodi i rossoneri sono stati agganciati al pareggio fino alla "bordata" dalla distanza di Andrea Fantozzi che ha infilato il 2 a 1 per i lombardi. il Sarzana ha l’occasione per riaprire il conto e in caso di successo martedì prossimo ancora in casa disputerà la gara decisiva per il passaggio in semifinale.

Massimo Merluzzi