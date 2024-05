Spiaggia libera di Marinella, arriva il bando per garantire servizi con l’utilizzo dell’area retrostante

Sarzana, 5 maggio 2024 – Il tempo è ancora incerto, ma maggio è arrivato: la stagione estiva è alle porte. E, come ogni anno, torna ancora una volta a ripresentarsi la questione spinosa della gestione della spiaggia libera di Marinella. Dopo l’approvazione della pratica relativa ai cosiddetti ’usi temporanei’ volta a destinare, per un periodo limitato nel tempo e per ragioni di interesse pubblico, il patrimonio in disuso dell’ente a utilizzi temporaneamente differenti da quelli previsti dal Prg, un altro passo avanti è stato fatto. Come riferitoci dall’assessore al demanio Luca Ponzanelli , da noi raggiunto telefonicamente, venerdì sono state approvate dalla giunta le linee di indirizzo per procedere alla pubblicazione di un bando che consenta l’uso temporaneo delle aree del retrospiaggia che il Comune ha recentemente acquisito per procedere alla realizzazione del Pinqua.

«Sappiamo che si tratta di una soluzione in extremis – ha spiegato l’assessore Luca Ponzanelli – e non voglio nascondermi. Purtroppo abbiamo pagato ancora una volta le conseguenze dell’inerzia di una parte privata. Tuttavia, a stretto giro, pubblicheremo un avviso pubblico al fine di garantire più servizi possibili ai cittadini che vorranno usufruire del nostro litorale pubblico". Garantire l’accesso alla spiaggia alle persone con disabilità, installazione di servizi igienici e docce, pulizia e salvataggio: questi i servizi prioritari di cui potrebbe usufruire quest’estate la cittadinanza se l’avviso pubblico andrà a buon fine.

Ma, come riportato proprio da "La Nazione" lo scorso 11 marzo l’amministrazione Ponzanelli, per non farsi cogliere impreparata e per evitare che si verifichi di nuovo la situazione che ha contraddistinto l’ultima stagione balneare, quest’anno ha giocato d’anticipo per avere la certezza di garantire per tempo ai fruitori della spiaggia libera di Marinella il servizio di salvataggio. "Abbiamo già attivato da mesi la procedura per affidare questo importante servizio – ha confermato l’assessore Ponzanelli – che, quest’anno, sarà sicuramente garantito dal 1 giugno fino alla metà di settembre con almeno tre postazioni dotate di tutta l’attrezzatura necessaria".

Proprio come era accaduto anche lo scorso anno, è stata poi nuovamente accolta l’istanza presentata da Fabio Garbati, titolare dello stabilimento balneare La Tramontana, con cui di fatto si autorizza l’installazione di un box ad uso servizi, docce, spogliatoio, su area demaniale marittima in consegna in uso al Comune di Sarzana, per garantire una migliore fruizione della spiaggia libera. Al titolare dello stabilimento posto in prossimità dell’ampio tratto di spiaggia libera, che dovrà consentire ai frequentatori dell’arenile pubblico la fruizione di servizi gratuiti, spetterà l’onere di provvedere alla pulizia quotidiana del tratto di spiaggia che va dalla colonia Sport e Natura verso il Bagno Roma, circa 80 metri lineari, "il tutto a titolo completamente gratuito e fino al termine della stagione balneare 2024 e quindi fino al 30 settembre 2024".