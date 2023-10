Guerra a furti e spaccio. Più videosorveglianza

Per difendere il territorio dal pericolo di furti e spaccio di droga, il Comune di Arcola è costretto a correre ai ripari e ad implementare la videosorveglianza vicino alle scuole. Ci sono zone a rischio da salvaguardare per l’incolumità dei più giovani e anche degli abitanti: l’amministrazione metterà le telecamere come strumento di prevenzione e controllo per fenomeni di delinquenza, spaccio e reati come effrazioni o danneggiamenti. Le risorse a disposizione sono quelle destinate dal Ministero per la sicurezza urbana e che prevedono la ripartizione di una quota ai Comuni, che presentino un progetto, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolar modo a difesa degli studenti che frequentano gli istituti scolastici.

La Prefettura della Spezia ha comunicato che il Comune di Arcola risulta compreso nell’elenco dei comuni che possono accedere ai finanziamenti e che il contributo per il territorio arcolano è stimato in poco più di 11mila euro. Il Comune di Arcola ha un progetto già pronto, redatto dal responsabile della Polizia locale che prevede installazione di apparati per 12mila euro, una somma poco superiore all’ammontare del contributo statale. La cifra mancante di 857,79 euro sarà finanziata dal Comune in compartecipazione.