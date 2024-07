La giunta Paganini bis non decolla. E’ dilemma tra Vesco e Magliani

Arcola (La Spezia), 4 luglio 2024 – E’ ancora semaforo rosso ad Arcola, unico comune ancora senza giunta. Tutto fermo, delibere di giunta ferme a giugno e anche se la macchina comunale procede con il lavoro degli uffici, tutte le decisioni politiche sono ferme. Nulla di fatto da tre settimane, ormai le consultazioni dovrebbero essere finite ma il consiglio comunale per formalizzare le deleghe tarda ad essere convocato. La prima seduta si è svolta senza giunta, per un ostacolo: la scelta tra Enrico Vesco e Paolo Magliani.

Una scelta non da poco: il primo, ex assessore regionale tornato per rimettersi in gioco, non gradirebbe il solo compito da consigliere, vista la sua esperienza; il secondo, sarebbe la prosecuzione dell’assessorato lasciato vacante da Salvatore Romeo, di Rifondazione entrambi, che di consiglieri a questa tornata ne ha conquistati ben due, aiutando la vittoria con un apporto di voti consistente. In base ai numeri sarebbe Vesco a entrare, quarto tra gli eletti con 166 preferenze: sarebbe lui il quinto assessore insieme a Camilla Monfroni e Massimiliano Nardi del Pd e Gianluca Tinfena e Sara Luciani di Italia Viva. Ma sempre in base ai numeri c’è anche un’altra lettura: Paolo Magliani e Chia ra Dell’Amico, i due eletti di Rifondazione, insieme di voti ne fanno 199. Appare impensabile che la scelta sia fatta con la calcolatrice alla mano, ma si baserà sull’apporto che l’assessore darà al lavoro di squadra. Resta un ruolo ancora da definire: il presidente del consiglio comunale, che andrà a chi non otterrà la nomina in giunta.

Anche l’opposizione chiede conto di questo ritardo. Simone Marcobello neoconsigliere si chiara esterrefatto: "Si chiamano Uniti per Arcola, ma questa unione non traspare proprio el a cosa ci preoccupa non poco con tutte le problematiche che devono essere risolte, ma tutto resta fermo".