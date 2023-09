Gita alla casa museo di Sandro Pertini

Per l’anniversario della nascita di Sandro Pertini (a Stella di Savona il 25 settembre 1896, dove è sepolto nel piccolo cimitero locale) il circolo Pertini organizza una visita alla casa natale trasformata in museo, come omaggio alla straordinaria figura di questo socialista, antifascista, esule politico, incarcerato dalla dittatura fascista, partigiano, membro del Cln e, poi, presidente della Camera dei Deputati e infine Presidente della Repubblica (1978 1985). Partenza in pullman da Sarzana (via Ronzano altezza farmacia Accorsi) alle 8 del mattino, sosta a S. Stefano Magra per caricare chi proviene dalla Spezia e arrivo a Stella alle 10. Visita alla casa natale i con museo, deposizione di un omaggio floreale sulla tomba. Alle 13 pranzo in un locale di Albissola. Info 348 3362534 o [email protected]