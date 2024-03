Giornata per promuovere l’importanza della donazione. Rinviato al 24 marzo il ’Cimento invernale’ a Marinella

E’ stata rinviata al 24 marzo la giornata al mare di divertimento e promozione dell’importanza della donazione prevista per domani, domenica. Il "Cimento invernale" organizzato sulla spiaggia libera di Marinella dalle sezioni Avis La Spezia e Sarzana e Liguria con il patrocinio del Comune di Sarzana, Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana, Società di Salvamento sezione della Spezia, Associazione Vittoria e del gruppo Trebbiatori Val di Magra Arci San Lazzaro è stato rimandato a causa delle previsioni meteo non favorevoli. Il tuffo in mare e le dimostrazioni di salvataggio si terranno il 24 marzo: per informazioni e iscrizioni contattare i numeri 349-6449272; 338-8411837.