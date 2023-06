Giochi matematici Kangourou Italia Complimenti agli alunni dell’Isa12

SANTO STEFANO MAGRA

Gli insegnanti e la dirigente dell’istituto Isa 12 di Santo Stefano si congratulano con gli alunni che hanno partecipato alle selezioni dei giochi matematici Kangourou Italia nell’anno scolastico 20222023 per gli ottimi risultati conseguiti. Primi tra tutti i giochi di squadra che hanno visto ben due squadre dell’istituto contendersi il podio per la Coppa Marconi, assieme ad altre scuole delle province di Spezia e Massa Carrara. Una delle due squadre è riuscita a conquistare il terzo posto e a partecipare alla finale nazionale di Cervia Mirabilandia lo scorso 4 e 5 maggio, ottenendo un buon risultato, pur essendo la prima esperienza. Gli studenti hanno partecipato anche alle selezioni individuali e, dopo una prima selezione di istituto, cinque allievi si sono classificati per la semifinale individuali, tenutesi all’Università di Pisa sabato 20 maggio.

"I nostri complimenti vanno pertanto a tutti gli allievi che hanno partecipato ai giochi – scrivono dirigente e insegnanti –, che hanno mostrato sempre impegno e costanza durante tutti gli allenamenti organizzati durante l’anno e che hanno saputo gareggiare unendo il divertimento, la collaborazione, e le proprie competenze". La scuola conclude evidenziando . per i loro meriti gli alunni che hanno partecipato alle semifinali individuali e alle gare nazionali di squadra, augurando loro di poter continuare questo percorso in futuro nel miglior modo possibile: Valerio Massimo Moracci, Adel Lim, Tommaso Longhi, Alessandro Neri, Samuele Marini, Safya Scavone, Alice Apollo, Tommaso Bambini, Yuri Rossi, Leonardo Aste, Thiago Felipe Raviolo, Davide Cavallo.