Gestione della biblioteca le domande entro il 14

Dovranno essere consegnate entro giovedì prossimo, 14 dicembre, le domande per poter gestire la biblioteca civica di Luni rispondendo così al bando aperto dal Comune. Vista l’ormai prossima scadenza dell’attuale contratto di collaborazione con una cooperativa esterna si dovrà procedere all’affidamento per i prossimi due anni, con possibilità di prolungamento biennale, della biblioteca civica di piazza Siena per consentire le regolari aperture, consultazione dei testi e l’organizzazione di iniziative e laboratori dedicati ai bambini e ragazzi. Il valore del servizio è di 31 mila euro per la durata dell’appalto stabilita in 24 mesi decorrenti da gennaio 2024. La domanda dovrà pervenire mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected].