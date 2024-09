Fratelli d’Italia e le elezioni regionali: "Per noi Rixi resta candidato ideale"

Il nome del candidato del centrodestra per le regionali di fine ottobre arriverà probabilmente lunedì, quando i coordinatori nazionali delle varie anime della coalizione si incontreranno a Roma per tirare le fila di una discussione durata settimane. Una situazione di stallo che si respira anche a Beverino, tra i tavoli della festa regionale di Fratelli d’Italia, dove l’argomento principale non può che essere l’impasse che si sta consumando tra i partiti nella scelta del candidato governatore, per il quale restano papabili l’ex assessore totiana (oggi deputata) Ilaria Cavo, il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi e il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi. Un partita aperta a colpi di scena dell’ultima ora, e sulla quale peseranno anche i sondaggi commissionati in questi giorni dalle forze politiche, in primis proprio quello di Fratelli d’Italia. Di certo, tra un pausa e l’altra del fitto programma della prima giornata della Festa del Patriota – che ieri ha portato a Beverino Lucio Malan, capogruppo dei meloniani al Senato e Tommaso Foti, capogruppo alla Camera – non era difficile scorgere, nei meandri del centro polivalente beverinese, dirigenti nazionali e politici locali impegnati a confrontarsi sul tema.

Così, ci ha pensato Matteo Rosso, nella tavola rotonda serale moderata dal vicedirettrice de La Nazione, Cristina Privitera, a tracciare la rotta verso le elezioni di fine ottobre. "Il tempo non è tantissimo, ma meglio prendersi una settimana in più e fare la scelta giusta che metta d’accordo tutti, piuttosto che fare una scelta che non aggrega e che spinga poi qualche partito a tirare a perdere. Per noi, Rixi rimane il candidato ideale perché conosce benissimo la Liguria. Io confido ancora che ci ripensi. Se non sarà il viceministro, il sondaggio che abbiamo proposto, che ha coinvolto anche Cavo, Bagnasco e Piciocchi, vede Rixi e la Cavo in testa. Vedremo. Un candidato civico? Non ce ne sono: Cuocolo e Delfino hanno rifiutato, la verità è che di civici non ce ne sono e spesso, se interpellati, si tirano indietro". "La scelta del candidato è importante, come quella delle liste, e noi daremo il nostro contributo alla vittoria delle elezioni" aggiunge la deputata e vicesindaco della Spezia, Maria Grazia Frijia. Una linea sposata anche dai capigruppo dei meloniani a Senato e Camera, Lucio Malan e Tommaso Foti, in un panel caratterizzato non solo dalle dimissioni del ministro Giuliano Sangiuliano, ma anche dai temi caldi della politica attuale come le pensioni, la manovra di governo, il premierato e l’autonomia differenziata.

Matteo Marcello