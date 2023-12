Francigena, operazione restyling. Punti di ristoro e pronto soccorso: progetto da 500mila euro

Santo Stefano Magra (La Spezia), 2 dicembre 2023 – Il Comune di Santo Stefano Magra parteciperà all’avviso del Ministero del Turismo che intende valorizzare l’offerta turistica dei cammini religiosi prevedendo lo stanziamento di 4 milioni e 320 mila euro, destinati alla valorizzazione di immobili da adibire all’accoglienza dei camminatori e al miglioramento della fruibilità dei percorsi nel triennio 2024-2026.

La via Francigena da anni è percorsa da pellegrini diretti a Roma che però, in alcune zone del tragitto, non sono adeguatamente supportati da strutture ricettive o comunque riscontrano disagi nel cammino dovendo affrontare tratti scarsamente segnalati e non adeguati al transito. Proprio per incentivare l’accoglienza il Ministero ha aperto un bando per sostenere piani di intervento e miglioramento delle strutture esistenti. Il Comune di Santo Stefano Magra ha quindi realizzato un progetto "Camminando sulla Via Francigena. Alla scoperta del borgo" riferendosi nello specifico al paese collinare di Ponzano puntando alla valorizzazione del proprio tratto di competenza della via Francigena.

Il progetto approvato dalla giunta comunale ha come obiettivo quello di realizzare una piattaforma che informi i pellegrini sui percorsi, caratteristiche del territorio, iniziative culturali oltre alla parte tecnica dell’operazione consistente nel miglioramento strutturale del percorso a monte e a valle del borgo di Ponzano superiore prevedendo anche l’installazione di dispositivi di strumenti di pronto soccorso.

Per l’accoglienza dei camminatori il Comune di Santo Stefano Magra ha individato il centro sociale ’Orsini’ l’impianto sportivo ’Beatini’ della frazione collinare come possibili punti di ristoro attraverso una adeguata ristrutturazione che consenta oltre all’accoglienza anche la promozione di prodotti tipici. Una sorta di piccolo negozio che andrebbe, inoltre, a soddisfare anche le esigenze del borgo che da qualche anno ha perso anche l’ultima bottega di generi alimentari. Il progetto approvato dalla giunta guidata dalla sindaca Paola Sisti prevede un investimento complessivo di 500 mila euro. L’ente ha inoltre specificato nella partecipazione all’avviso del Ministero la volontà di farsi anche carico di una quota del costo dell’intervento in caso di approvazione.