Luoghi storici e informazioni utili. Tutta la città in una cartina turistica: "Il settore è in costante crescita"

Ogni città che abbia la sana ambizione di valorizzare il suo territorio, i suoi beni artistici e culturali, il suo patrimonio umano e la sua bellezza, deve puntare sul turismo. E a Sarzana - piccolo gioiello della Val di Magra che negli ultimi anni ha riscontrato un’impennata del flusso di visitatori certificata dai dati dell’Osservatorio regionale grazie anche ai cospicui investimenti nel settore cultura - sta arrivando una novità attesa da tempo. Grazie a Confartigianato, sarà realizzata una cartina turistica pratica e maneggevole – 15 mila copie in formato cartaceo più il formato digitale - con i principali luoghi di interesse turistico – come la Fortezza Firmafede, la Fortezza di Sarzanello, il Museo Diocesano o la Pieve di Sant’Andrea - e consigli utili per i turisti. A lato della mappa di Sarzana tre qr-code – già attivi – che rispondono a altrettanti quesiti che spesso si pone chi si reca a visitare una nuova città. Come muoversi? Dove mangiare? E dove dormire? Inquadrandoli da smartphone l’utente potrà conoscere i servizi presenti nel territorio tra gli esercizi che aderiscono a Confartigianato.

"I numeri confermano un crescente interesse per la città di Sarzana che ad agosto ha registrato un incremento del 38 per cento delle presenze – ha spiegato Giuseppe Menchelli, direttore di Confartigianato – ma noi siamo convinti che ci sia ancora un grosso margine di miglioramento. Crediamo che Sarzana, grazie alle sue caratteristiche peculiari e al suo un importante reticolo di attività commerciali e artigianali potrebbe raggiungere meglio di altri luoghi della provincia una vera destagionalizzazione nelle sue presenze, obiettivo che avrebbe effetti economici rilevanti sul tessuto cittadino".

Promuovere quindi Sarzana, ma inserirla anche in un contesto più ampio che comprenda tutto il comprensorio della Val di Magra valorizzando la sua componente sentieristica. Nel retro della mappa, è infatti presente una cartina che allarga il campo e che, sempre grazie ai qr-code, indica le piste ciclopedonali e il percorso della via Francigena. Grazie alla convenzione tra Confartigianato e l’associazione Via Francigena sarà possibile accede alle tappe in arrivo e in partenza da Sarzana con un punto in città dove certificare il passaggio con la vidimazione del documento.

"La cartina è uno strumento antico, ma non desueto e anzi necessario – ha commentato l’assessore al turismo Carlo Rampi –. Sarzana ha registrato un incremento dei flussi turistici rispetto al periodo pre pandemico e questo ci spinge a lavorare sempre di più in questo senso. Il nostro obiettivo è continuare sulla strada della destagionalizzazione dei flussi per avere una città sempre viva". "La mappa della città è un importantissimo strumento di marketing territoriale – ha concluso l’assessore alla cultura e al marketing territoriale Giorgio Borrini – e per questo ringraziamo Confartigianato. Grazie a un calendario di eventi di qualità destagionalizzati e agli importanti investimenti nel settore cultura ci aspettiamo di vedere sempre più persone arrivare e innamorarsi della nostra splendida città".

Elena Sacchelli