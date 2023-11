Santiago e Francigena, Liceo Montale in cammino

PONTEDERA

Francigena e cammino di Santiago. Grazie al progetto Erasmus+, e agli insegnanti che li accompagnano, un gruppo di ragazi del liceo Montale hanno percorso alcune tappe della via Francigena (foto sopra) e del cammino di Santiago (foto sotto). Nella tappa che da Gambassi raggiunge San Gimignano gli studenti del liceo Montale hanno accompagnato un gruppo di loro coetanei svedesi. Contemporaneamente, in Portogallo, 10 allieve del Montale hanno camminato con i ragazzi portoghesi lungo la tappa del cammino di Santiago che da Barcelos porta a Vitorino de Piaes. Una scuola che cammina, il Montale, e che continua a camminare per costruire insieme l’Europa.