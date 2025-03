Smottamento del 2021 a Falcinello: “Entro l’estate strada in sicurezza”

Sarzana, 27 marzo 2025 – “Entro l’estate l’accesso al borgo di Falcinello sarà definitivamente messo in sicurezza”. Lo ha assicurato la sindaca Cristina Ponzanelli partecipando al sopralluogo per l’avvio dei lavori sulla frana che nel settembre del 2021, a seguito di piogge abbondanti, ha messo a rischio la tenuta della strada che porta alla frazione collinare. L’amministrazione comunale, dopo un iniziale intervento eseguito in somma urgenza per la messa in sicurezza provvisoria dello smottamento, aveva avviato l’iter tecnico-amministrativo arrivando alla progettazione esecutiva dell’intervento da eseguire e al successivo affidamento dei lavori alla ditta Ferrari De Nobili srl della Spezia, che martedì ha avviato le attività di allestimento del cantiere a cui seguirà l’esecuzione delle opere di contenimento della frana, sottostrada, con installazione del palancato.

L’intervento, che ha un costo totale di oltre 184 mila, da contratto dovrà essere concluso in alcuni mesi. Nel 2023 era stata conclusa la messa in sicurezza delle frane 8, 9 e 10 – interventi attesi da anni – e ultimato l’intervento in località Terma. Tocca adesso alla frana che minaccia la strada: “Guardiamo al completamento dei lavori e alla definitiva messa in sicurezza dell’accesso al borgo entro l’estate”, ha assicurato la sindaca Ponzanelli.