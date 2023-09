Forte Canarbino: le date dell’asta

Una parte di Forte Canarbino andrà all’asta per una futura locazione, ma il costo delle opere da realizzare per le attività che vi saranno svolte, sarà detratto dal canone. Il 3 ottobre alle 9 nell’Ufficio Lavori Pubblici in Via Pedemonte ad Arcola si svolgerà l’asta pubblica per una porzione del bene immobile che non ha uso abitativo, ma può essere solo destinato ad attività ricreativa, culturale, sportiva, aggregativa e sociale. Si tratta di circa 10mila metri quadrati, su un totale di 11 ettari, il canone base di locazione annuo sarà di 3600 euro. Saranno a carico di chi si aggiudicherà l’asta la manutenzione ordinaria e straordinaria. L’immobile dovrà essere riservato all’amministrazione per tre volte all’anno, sei giorni complessivi, per attività istituzionali ed eventi pubblici. Tempo per le offerte fino alle 12 del 2 ottobre