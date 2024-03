Fondi regionali per gli arenili. Il Pd: "Sarzana non ha il Pud. Eclusa per il sesto anno di fila"

Escluso dalla lista dei comuni costieri beneficiari dei fondi regionali, che quest’anno per tutta la Liguria superano i 2,5 milioni di euro, destinati a opere di pulizia e ripascimenti dell’arenile ma anche a migliorare la sicurezza e l’accessibilità alle spiagge. Accade al Comune di Sarzana che, come spiegato ieri dall’assessore al demanio Luca Ponzanelli, non avendo il Pud, il piano di utilizzo delle aree demaniali, non può accedere a questa linea di finanziamenti. Per questo l’amministrazione ha già bussato alle porte della Regione, per reperire fondi diversi. Ma intanto si riaccende la polemica politica. "A poche settimane da Pasqua il copione sembra lo stesso, tragicomico, del 2023 – incalza il gruppo consiliare del Pd –. Continuiamo a denunciare come la mancata approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali impedisca a Sarzana di accedere ai contributi regionali per il ripascimento e la pulizia delle spiagge. Ormai per il sesto anno di fila, ‘maglia nera’ della provincia". E, in effetti, tra le osservazioni contenute all’interno dell’interrogazione protocollata il 15 febbario dal consigliere Franco Musetti (Pd, in foto) - ancora in attesa di risposta - oltre al problema dell’affidamento della spiaggia libera comunale e della spiaggia attrezzata per i disabili, veniva anche rilevato come la mancata adozione del Pud avrebbe determinato l’impossibilità di accedere a fondi regionali. "Ci aspettiamo che l’amministrazione chiarisca le ragioni di questo ritardo – conclude il Pd –. Temiamo che si tratti dell’allergia alla pianificazione di cui sono già state date altre prove. Quante risorse si sono perse ogni anno?". Nello Spezzino, la regione ha distribuito 271.992 euro di cui: Ameglia 58.653; Bonassola 9.123; Deiva Marina 4.046; Framura 41.188; Lerici 29.005; Levanto 11.096; Monterosso 10.845; Portovenere 91.142; Riomaggiore 14.892; Vernazza 1.998 euro.