Finalmente lavori ripresi a Battifollo: "Passerella pronta per settembre"

L’amministrazione assicura: riprendono questa mattina, dopo una fase di stallo durata circa 10 mesi, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della passerella di via Emiliana, che a breve potrebbe finalmente tornare a collegare i quartieri di Crociata e Battifollo. I lavori erano stati affidati nel marzo 2023 alla Tecnotetto srl per oltre 213 mila euro (ribasso del 4,75 per cento sulla base di gara), ma si erano fermati dopo poche settimane a causa del pessimo stato del materiale ligneo ancora presente. Tecnotetto srl, dopo aver constatato le condizioni dell’infrastruttura, aveva quindi richiesto una sospensione dell’intervento e una variante migliorativa, approvata qualche mese fa.

Potendo contare sul “risparmio” grazie al ribasso in fase di gara e sul riconoscimento di una quota da parte dello Stato per l’aumento dei costi delle materie prime, il Comune ha potuto aggiornare il quadro economico adeguandolo alla perizia di variante e evitando che la modifica resasi necessaria gravasse ulteriormente sulle sue casse. "Avevamo assicurato la ripresa dei lavori entro la primavera e così è stato – ha dichiarato ieri l’assessore alle infrastrutture Giorgio Borrini –. Con la conclusione del cantiere, che per noi è essenziale, guardiamo all’obiettivo di ricongiungere finalmente via Emiliana a via del Murello e tornare così ad unire dopo più di 10 anni Battifollo al centro, nonostante le tante difficoltà dovute anche agli aumenti dei costi e condizioni dell’infrastruttura peggiori di quanto era previsto, che siamo stati costretti e continuiamo ad affrontare".

Come noto, quella della passerella che unisce via Emiliana e via del Murello, è una storia travagliata. Realizzata nel 2008 grazie a un investimento comunale di circa 260 mila euro, è stata interdetta al pubblico nel 2012 quando fu rimosso il sistema di rampe necessarie al superamento del dislivello di circa 3 metri da via del Murello. La svolta è arrivata poi nel 2021, quando l’amministrazione Ponzanelli partecipando ad un bando statale era riuscita ad accaparrarsi 250 mila euro per la messa in sicurezza di infrastrutture stradali. Entro settembre, a 12 anni dalla sua chiusura, la passerella di via Emiliana dovrebbe tornare ad essere fruibile in totale sicurezza e il desiderio dei residenti di Battifollo di poter tornare ad usufruire di una corsia preferenziale e soprattutto pedonale per raggiungere il centro storico senza dover percorrere in auto la Cisa potrebbe concretizzarsi. Nello specifico i lavori consistono nel ripristino della rampa di accesso lato nord e del camminamento in sicurezza, con la messa in posa di apposita ringhiera riportando ai sensi di norma le condizioni di utilizzo.

Elena Sacchelli