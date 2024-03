Fiera delle Nocciole, tutelati gli animali: vietata la vendita e l’esposizione

Sarzana (La Spezia), 6 marzo 2024 – Alla Fiera delle Nocciole, che si svolgerà a Sarzana da sabato 6 a lunedì 8 aprile, non saranno presenti banchi di animali. A stabilirlo, su proposta dell’assessore alla tutela degli animali Sara Viola e dell’assessore al commercio Luca Ponzanelli e sulla scia di quanto già avvenuto nel comune di Spezia, è stato il voto favorevole della giunta Ponzanelli che lo scorso 16 febbraio ha deciso di vietare, per i prossimi dieci anni, la vendita e l’esposizione di animali vivi durante la storica manifestazione sarzanese. Questo perché, come si legge nella delibera, "la vendita occasionale ed il commercio ambulante di animali risultano incompatibili con le loro esigenze etologiche sia per le modalità e la frequenza dei trasporti che di stazionamento sul posto, non essendo adeguatamente garantito il loro benessere dato che vengono ospitati in spazi aperti, spesso privi di ripari da intemperie o assiepati in gabbie e, durante la notte, in furgoncini in condizione di sovraffollamento".

A plaudere a questa decisione è stato il mondo animalista che da anni si batte per vedere garantiti i diritti di tutti gli animali. "Grazie al sindaco Cristina Ponzanelli e agli assessori Sara Viola e Luca Ponzanelli per la sensibilità dimostrata – hanno sottolineato le sezioni spezzine di Animalia, Anta odv , Arkus, Lav, Lipu e Sos randagi Sarzana –. Questo è un importante passo avanti verso un futuro che veda definitivamente gli animali come esseri senzienti meritevoli di amore e rispetto. Si tratta di piccoli cambiamenti importanti, da promuovere in ogni città e in ogni contesto, per far sì che si concretizzino e si allarghino sempre più".

Nell’ambito delle fiere più amate del territorio spezzino, quella di San Giuseppe nel capoluogo e delle Nocciole a Sarzana, non si vedranno quindi più "uccellini ammucchiati in piccole gabbie, coniglietti, tartarughine, cavie, pesciolini e criceti spaesati, quasi ammassati l’uno con l’altro in attesa di essere comprati come oggetti e spesso gettati via".

Ma considerando che la crociata a favore dei provvedimenti animal friendly proseguirà per tentare di far estendere lo stesso principio a tante altre iniziative che mettono ancora al centro il commercio di animali, pensando a Sarzana, la domanda sorge spontanea. Che cosa ne sarà delle Fiera degli uccelli, altra storica manifestazione cittadina? A rispondere è stata l’assessore alla tutela degli animali Sara Viola che, da noi contattata per approfondire questo punto, ha risposto: "Vietando per i prossimi dieci anni la presenza di banchi che promuovano la vendita e l’esposizione di animali vivi alla Fiera delle Nocciole abbiamo espresso un indirizzo preciso. Per quanto riguarda la fiera degli uccelli, che non è un’iniziativa comunale ma è promossa e organizzata da associazioni terze, al Comune spetta solo la concessione del suolo pubblico".