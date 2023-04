Fiamme gialle e studenti Ragazzi in visita alla flotta

Gli studenti del liceo scientifico statale “Antonio Pacinotti” e dell’Istituto di istruzione superiore “Capellini–Sauro”, su invio del comandante della sezione operativa navale della guardia di finanza, capitano Fabio Bia, hanno partecipato nei giorni scorso a un interessante incontro organizzato nella’mbito della Giornata del mare. L’attività è stata svolta in due distinte fasi; la prima consisteva in un incontro nei rispettivi istituti ove si sono approcciati vari temi legati ai compiti istituzionali delle fiamme gialle, con un particolare focus sui compiti della componente navale del corpo, ovvero la polizia economico-finanziaria, il ruolo in tema di polizia del mare, oltre alle già note attività di contrasto ai fenomeni di immigrazione clandestina, contrabbando e narcotraffico. Ulteriori temi di ordine giuridico, marinaresco e tecnico sono stati affrontati, in occasione della visita a bordo della flotta della guardia di finanza, guardacoste “Perissinotto” e a bordo delle vedette costiere 2049 e 914.