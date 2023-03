Festival di musica e suoni Alla Vaccari arriva ’Clamore’ la sperimentazione va in scena

La ceramica Vaccari inizia il suo viaggio artistico che da anni coincide con l’arrivo della bella stagione. Si chiama "Clamore" la prima edizione del festival internazionale di suoni e performance che si terrà venerdì 24 marzo dalle 21 allo Skate Park nella ex fabbrica di piastrelle di Ponzano Magra. Rassegna patrocinata dal Comune di Santo Stefano Magra che vedrà la partecipazione di artisti nazionali e internazionali che proporranno una performance musicale sperimentale. Tra questi anche l’organizzatore dell’evento, il sarzanese Marco Merino, musicista "nato" alle percussioni per poi avvicinarsi a performance innovative. Si esibiranno anche Luca Ferro e la sua orchestra robot, Ryosuke KIyasu uno dei batteristi più richiesti in oriente e in Europa, la collaborazione sardo-russa Annalisa Pascai Saiu e Alexei Borisov. In scena anche altri artisti locali, Nik Pinelli e Nicola Quiriconi di Pietrasanta. Suggestiva l’immagine che accompagna l’iniziativa. Viene infatti ritratto Manolo Merino, il padre di Marco, impegnato in un salto mortale sulla spiaggia di Marinella mentre si sta allenando per ripetere la stessa figura nel circo in cui ha lavorato per tanti anni girando l’Europa.