Festa della Madonna della Guardia Ci saranno i fuochi d’artificio

La parrocchia del Sacro Cuore di Molicciara e la comunità castelnovese celebrano oggi, martedì, la solennità della Madonna della Guardia. Una ricorrenza religiosa molto sentita unita ai tradizionali festeggiamenti che si concluderanno con la presenza della Filarmonica di Santo Stefano Magra e lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Occorre ricordare che il Comune di Castelnuovo Magra ha vietato con apposita ordinanza gli spettacoli pirotecnici in particolare ai locali del territorio che da consuetudine sono soliti celebrare le più svariate cerimonie accompagandole anche con i "botti" colorati, fatto salvo e inserendoli come "clausola" proprio quelli ormai entrati nella tradizione della Madonna della Guardia per i quali è prevista la presenza dei controlli. Nella giornata odierna sono in programma le sante messe a partire dalle 7 fino alle 11 intervallate a distanza di due ore e nel pomeriggio alle 18. La cerimonia delle 11 alla chiesa di Molicciara sarà presieduta da da sua Eccellenza Monsignor Alberto Silvani vescovo emerito di Volterra mentre alle 20.30 i vespri solenni avranno la presenza di Monsignor Marino Navalesi vicario generale di Massa Carrara-Pontremoli. Sempre alle 20.30 si svolgerà la processione con la statua della Madonna che attraverserà le strade del piano attraversando via della Pace, della Resistenza, Canaletto, Aurelia e Salicello. Nell’occasione i residenti delle zone interessate sono pregati di illuminare la strada al passaggio della statua. Sarà presente nella processione la banda musicale della Filarmonica di Santo Stefano Magra. In chiusura lo spettacolo pirotecnico.