Festa della Castagna, due giorni di frittelle, testaroli e caldarroste

Oggi e domani e di nuovo sabato 21 e domenica 22 ottobre torna la “Festa della castagna”, un modo per passare del tempo insieme mangiando caldarroste e non solo a Castelnuovo Magra, in via Olmarello in località Molino del Piano (area verde Bettigna). Nelle due giornate di sabato dalle 14 frittelle, testaroli e torte di castagne e caldarroste; le domeniche dalle 10 alle 19 pranzo e merenda a base di castagne. L’evento, con patrocinio del Comune, è organizzato dalle associazioni Volontari Alpini e Bettigna in festa. Il pranzo solo nelle giornate di domenica.