Fermato mentre spaccia. In casa 2,6 chili di droga

Aveva appena ceduto una dose di hashish a una ragazza, ma i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sarzana, da tempo impegnati nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno seguito tutta la scena e una volta intervenuti, hanno voluto approfondire la perquisizione. I pochi grammi appena smerciati in strada in realtà facevano parte di un panetto di oltre 2 chili e 600 grammi di hashish che era custodito in casa dell’uomo. Il marocchino Jaouad El Aaoumi, classe 1998, è stato così arrestato e lunedì mattina nel carcere di Villa Andreino, difeso dall’avvocato Andrea Monaci, ci sarà l’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice delle indagini preliminari Mario De Bellis.

L’uomo è stato arrestato l’altra sera ad Arcola dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana nell’ambito di un servizio di controllo del territorio predisposto dal capitano Luca Panfilo e in particolare indirizzato alla prevenzione dello spaccio di droga.

I militari hanno fermato Arcola il marocchino di 26 anni in flagranza di reato di spaccio e detenzione di stupefacenti e indormato il pubblico ministero di turno Claudia Merlino. Il marocchino aveva appena ceduto alcuni grammi di hashish a una ragazza residente in zona e i carabinieri lo hanno fermato e dopo la perquisizione sul posto hanno voluto dare un’occhiata anche all’abitazione rinvenendo così non solo i 2,6 kg di hashish, ma anche 30 grammi di cocaina e oltre 300 euro in banconote di diverso taglio che si ritiene possano essere provento dell’attività di spaccio. L’uomo è attualmente detenuto in carcere a Villa Andreino alla Spezia in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto fissata per lunedì mattina.

m.m.