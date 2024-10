Ferito da un cane. Bambino al “Gaslini”

Ferito da un pastore tedesco al parco polivalente di Arcola: un bambino è stato trasportato e poi operato al Gaslini e ora le sue condizioni sono in netto miglioramento. E’ successo martedì sera, sul posto è intervenuta tempestivamente la Croce Verde di Arcola con i militi che hanno trasferito il piccolo al pronto soccorso dell’ospedale di Spezia e dove è stato disposto il trasferimento al Gaslini di Genova. Non è chiara la dinamica del fatto, avvenuto a ridosso dell’orario di chiusura: le attività presenti nel parco, dove ci sono un campo da padel e una pista di pattinaggio, si stavano concludendo, a quell’ora ormai non c’era quasi nessuno. Il cane era tenuto al guinzaglio e quindi non è chiaro cosa possa essere accaduto. L’incidente – come lo definiscono fonti informate – è avvenuto intorno alle 20. Il parco di pomeriggio pullula di ragazzini, è un polmone verde in centro ad Arcola, ma la sera era ormai praticamente vuoto.

Qualcuno in seguito a quanto accaduto ha fatto notare che non su tutti gli accessi al parco è presente il cartello di divieto di ingresso ai cani, sebbene chi lo frequenta lo sappia. Non c’è cartello sul cancello di via Porcareda, anche se viene mantenuto chiuso e aperto solo quando ci sono eventi, non c’è nel piccolo accesso dal lato del supermercato e che fiancheggia la cabina Enel, nonostante sia transitabile. È affissa la segnaletica invece in tutti gli altri ingressi. Il fatto fa tornare alla ribalta una polemica accesa da tempo sull’assenza di un’area di sgambatura in centro ad Arcola, che più volte è stata richiesta proprio nella stessa area. Un parco ampio, che ha più ingressi e spazi laterali inutilizzati che potrebbero essere destinati ad uno svago per i cani. La gente ha più volte lamentato che alcune persone portassero i propri cani all’interno del parco seppure tenuti dal guinzaglio.

Cristina Guala