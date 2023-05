Farmacie nel mirino di una banda

Stanno indagando le forze dell’ordine sui tentativi di furto ai danni di alcune farmacie accaduti in Val di Magra e nella vicina Toscana nella notte tra venerdì e sabato. La banda – probabilmente hanno agito sempre le solite persone – ha forzato gli ingressi secondari di una farmacia a Castelnuovo Magra e di una a Santo Stefano di Magra. Dalle prime informazioni disponibili non avrebbero comunque portato via farmaci ma soltanto i pochi spiccioli trovati nel fondo cassa. Stessa dinamica si sarebbe registrata nel giro di poche ore anche e Marina di Carrara. Il modus operandi è singolare anche perché tra i farmaci ce ne sono molti che potrebbero essere venduti al nero.