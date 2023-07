Fabio Genovesi presenta 'Oro Puro' al Sunspace di La Spezia

Continuano gli ‘Incontri con l’autore’ al Sunspace di via Sapri, che si prepara a ospitare uno scrittore italiano molto interessante: Fabio Genovesi, che presenterà il suo libro ‘Oro puro’, stasera alle 21, con ingresso gratuito. Il nuovo romanzo di Genovesi, edito da Mondadori, racconta la navigazione di Colombo come mai è stato fatto prima, dentro una grande avventura umana, esistenziale e sentimentale, svelando come dietro la scoperta occidentale delle Americhe si nascondano violenze, soprusi e malintesi. Lo scrittore ha esordito con due libri, ‘Morte dei Marmi’ e ‘Versilia Rock City’, e ha poi conosciuto un successo crescente. L’evento sarà moderato da Nicholas Figoli, founder di Suntimes. Al termine della presentazione è previsto un firmacopie.