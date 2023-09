Ex candidati ’ripescati’. Nominati consulenti di commissioni comunali

Il lavoro delle varie commissioni comunali sarà supportato da ’consulenti’ esterni. Ogni componente delle consulte (composte dai consiglieri in carica eletti in rappresentanza sia della maggioranza che dell’opposizione) ha nominato a sua volta un rappresentante esterno per supportare i rispettivi percorsi di lavoro. Sono stati così ’premiati’ con la fiducia ex consiglieri comunali non riconfermati dopo l’ultima tornata elettorale di maggio e anche aspiranti consiglieri che si sono presentati nelle varie liste a sostegno della confermata sindaca Cristina Ponzanelli e del candidato Renzo Guccinelli.

Nella commissione ambiente sono quindi entrati a far parte Naida Basso (Fratelli d’Italia); Roberto Giovannelli (Partito Democratico); Monica Bazzali (Lega); Serena Pavero (Avanti Sarzana); Francesca Bianchi (Forza Italia), Davide Carpeggiani (Cristina Ponzanelli Sindaco); Umberto Sauvaigne (Sarzana Protagonista) che sono stati proposti dai capigruppo Stefano Cecati, Luca Spilamberti, Roberto Italiani, Beatrice Casini, Francesco Sergiampietri, Clelia Devoto, Matteo Tiberi. A sostenere la consulta che si occupa degli anziani entrano gli ex consiglieri comunali della precedente amministrazione Giorgio Precetti (Fratelli d’Italia); Maria Grazia Avidano (Avnti Sarzana) quindi Massimiliano Riccò (Lega), Sergio Tessaro (Forza Italia); Maria Grazia Quadrelli (Cristina Ponzanelli Sindaco), Marco Gilardi (Partito Democratico); Enrico Toffi (Sarzana Protagonista).

Rinnovato anche il comitato di gestione dell’asilo nido comunale ’Giuseppe Tendola’ che come da regolamento della commissione prevede la designazione di elementi esterni. Ne sono entrate a far parte Giulia Chiappa e Barbara Messina per la maggioranza e Claudia Di Casale per la minoranza. Sono state nominate inoltre le figure di supporto per le commissioni che si occuperanno della valutazione per l’assegnazione della borsa di studio intitolata a Giuseppe "Pino" Meneghini che sarà composta dai consiglieri in carica Andrea Pizzuto e Rosolino Vico Ricci e quella per la borsa di studio intitolata a Francesco Menchi formata da Clelia Devoto e Roberto Loni infine Francesco Sergiampietri e Rosolino Vico Ricci sono stati indicati per supportare la commissione per l’onoreficenza XXI Luglio 1921.

Massimo Merluzzi