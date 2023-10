Eventi nel nome dell’Alighieri. Le conferenze e un docufilm girato anche in Val di Magra

Appuntamento da venerdì a domenica con l’ottava edizione di “Sarzana Dantesca”, la più importante rassegna periodica dedicata a Dante della nostra provincia. Come sempre un programma di altissimo livello grazie al profilo dei relatori. Apertura venerdì alle 15.30 al Cinema Moderno con la proiezione del docufilm “Dante. L’esilio di un poeta”, prodotto e distribuito dalla Società Dante Alighieri di Roma con la regia di Fabrizio Bancale. Fra i luoghi delle riprese ci sono Sarzana, Castelnuovo Magra e Villafranca Lunigiana. Sarà presente il regista, introdurrà il critico cinematografico Giordano Giannini. Sabato alle 17.30 nella sala consiliare, incontro su “Dante e i Malaspina”; relatore il professor Giuseppe Benelli, ex professore ordinario di istituzioni di filosofia, filosofia teoretica e filosofia del linguaggio all’Università di Genova e presidente dell’Accademia lunigianese “Giovanni Capellini”.

Infine, domenica alle 17.30, sempre in sala consiliare, intervento su “Dante e il bestiario medievale” del professor Giuseppe Ledda, dantista di primo piano, ordinario all’Università di Bologna, dove insegna Letteratura e critica dantesca, Letteratura e filologia dantesca e Letteratura italiana; è inoltre membro del consiglio scientifico della Società Dantesca Italiana e presiede all’organizzazione del Congresso dantesco internazionale di Ravenna, promosso annualmente dall’Università di Bologna in collaborazione con il Comune di Ravenna e con il patrocinio delle maggiori società scientifiche, letterarie e linguistiche interessate allo studio e alla divulgazione delle opere di Dante: l’edizione 2023 ha visto la partecipazione di oltre trecento studiosi provenienti da tutto il mondo. Sull’argomento proposto, il professor Ledda ha scritto “Il bestiario dell’aldilà: gli animali nella Commedia di Dante”. E’ previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione per il riconoscimento dei crediti formativi a docenti e studenti. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. La rassegna è organizzata dalla Società Dante Alighieri della Spezia con il patrocinio del Comune di Sarzana e il sostegno di Regione Liguria, Provincia, Società Dantesca Italiana, Università di Pisa e altre istituzioni.