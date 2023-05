Estate a ritmo di Moonland L’hard pop alla Firmafede Arrivano i Santi Francesi

Sono i Santi Francesi, il duo vincitore dell’ultima edizione di X Factor, gli ultimi protagonisti del Moonland, l’affermata rassegna musicale sarzanese che dal 16 al 21 luglio si svolgerà tra la centralissima piazza Matteotti e la Fortezza Firmafede. Il duo hard-pop formato da Alessandro De Santis e Mario Francese martedì 18 luglio, alle ore 21, nella suggestiva cornice della Cittadella presenterà "Fieri", l’Ep uscito subito dopo la loro vittoria al talent targato Sky Uno. Il festival musicale organizzato da Blues In con la collaborazione del Comune giunto ormai alla sua quinta edizione e riconosciuto come uno dei più apprezzati appuntamenti cittadini per aver portato a Sarzana a partire dal 2019 artisti del Calibro di Manu Chao, i Negrita e Fabri Fibra, anche quest’anno può certamente contare su un programma di tutto rispetto.

Ad aprire la kermesse domenica 16 luglio, alle 21, in piazza Matteotti, sarà infatti la star internazionale Ben Harper che insieme agli Innocent Criminals regalerà a Sarzana un’esibizione che resterà negli annali. Lo spettacolo sarà la giusta occasione per i fan di ascoltare dal vivo le hit che hanno reso famosa la formazione, i brani di "Bloodline Maintenance", uscito la scorsa estate, e una selezione di brani da "Wide Open Light", album in uscita il prossimo 2 giugno. Il secondo appuntamento, quello di martedì 18 luglio alla Fortezza Firmafede sarà proprio con i Santi Francesi. Da ieri i biglietti per assistere al loro concerto sono acquistabili sulle piattaforme Vivaticket, Ticketone, e Ticketmaster.

Mercoledì 19 luglio a salire sul palco del Moonland di piazza Matteotti sarà una grandissima interprete della musica italiana: Alice. Lo spettacolo s’intitola "Eri con me – Alice canta Battiato", con Carlo Guaitoli al pianoforte e Chiara Trentin al violoncello. Il concerto si terrà in Piazza Matteotti.

A chiudere la manifestazione in piazza Matteotti venerdì 21 luglio, sarà un altro big. Si tratta di Mario Biondi, il celebre crooner catanese che sarà sicuramente in grado di scaldare l’atmosfera con il suo pop soul di classe. Il concerto di Mario Biondi sarà eccezionalmente gratuito in occasione della concomitanza dell’appuntamento con Notte Bianca di Sarzana, il compleanno della città che festeggerà i 558 anni dalla data in cui Papa Paolo II ne sanciva la nascita.

Si ricorda che per tutti gli appuntamenti del Moonland i biglietti sono disponibili sulle piattaforme onlineTickeone, Ticketmaster e Vivaticket.

Elena Sacchelli