Energia e taglio dei costi. Un incontro in sala Barilli

Un incontro dedicato al tema dell’energia e dell’abbattimento dei costi energetici si svolgerà venerdì 23 febbraio dalle 20 alle 21 nella sala Barilli di Confcommercio (via Fontevivo 19/F). L’incontro è a cura di Progetto Energia Futura Spa, un’azienda leader in Italia da 20 anni nel settore della green economy e verterà sulle soluzioni possibili per l’abbattimento dei costi energetici delle aziende e delle famiglie grazie all’operazione zerobollette e all’efficientamento energetico. La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti, è richiesta la prenotazione a causa dei posti limitati inviando un messaggio Whatsapp al numero 348 2614226 con nome e cognome.