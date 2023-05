Morto in moto a Marinella, Emanuele Arcolini e l’automobilista si conoscevano

Sarzana, 10 maggio 2023 – La tragedia ha spesso tanti volti, che si intrecciano in una rete di coincidenze incredibili e circostanze inspiegabili che aggiungono gocce di dolore alla ferita. La morte del giovane Emanuele Arcolini, vittima dell’incidente stradale di lunedì pomeriggio in via Litoranea nella frazione sarzanese di Marinella mette insieme diverse circostanze quasi ad accrescere la devastante dimensione di un dramma che colpito i famigliari del ragazzo e un’intera comunità, amici, conoscenti e colleghi di lavoro.

L’altro protagonista del scontro mortale è un pensionato di Luni sul quale è stato aperto dalla Procura della Spezia un fascicolo per omicidio stradale. L’uomo era alla guida della Opel contro la quale si è scontrato il ragazzo in sella alla sua motocicletta Ducati mentre stava dirigendosi verso Marina di Carrara. L’anziano conosceva Emanuele e la sua famiglia, lo aveva visto ragazzino al mare in uno stabilimento del litorale di Marina e l‘altro pomeriggio si è ritrovato a soccorrerlo cercando disperatamente di tenerlo aggrappato alla sua giovane vita. L’ottantenne era in macchina insieme alla moglie e alla nipote e da poco erano usciti da un locale sul mare dove avevano deciso di pranzare tutti insieme.

Aveva soltanto 23 anni Emanuele. Era un cuoco in un ristorante a Spezia e lunedì intorno alle 15 stava rientrando dal lavoro e probabilmente si stava dirigendo verso casa a Carrara. Per comodità aveva scelto il percorso lungo la strada del mare, per evitare il traffico sulle Varianti e l’Aurelia raggiungendo così con più facilità l’abitazione di via Fantiscritti. Sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando gli agenti del comando di polizia municipale di Sarzana che sono intervenuti sul posto insieme alla Croce Rossa Italiana sezione di Fiumaretta e all’automedica del 118. I sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimare il ragazzo prima di trasportarlo all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana dove era già stato preparato l’elicottero dei vigili del fuoco per il trasferimento in un altro centro.

I genitori di Emanuele hanno acconsentito all’espianto delle cornee, che è stato eseguito al San Bartolomeo. Il magistrato inoltre ha predisposto l’autopsia che verrà eseguita la prossima settimana. Emanuele Arcolini era un giovane molto conosciuto anche per la sua passione per la musica e il ballo e tantissimi ragazzi ieri hanno voluto ricordarlo con affetto unendosi al dolore dei famigliari.