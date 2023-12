"Elisoccorso, meglio coinvolgere il comando dei vigili del fuoco"

Date annunciate ma non rispettate, proclami e aumento di costi. Il progetto del servizio di elisoccorso che Regione Liguria ha "fisicamente" presentato nei giorni scorsi all’aeroporto di San Lazzaro dopo il susseguirsi di annunci dell’avvenuta conclusione dell’iter è stato spunto di alcune osservazioni. In attesa che si alzi in volo l’elicottero si sono infati sollevate le polemiche di Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, che ha aperto l’agenda sottolineando alcuni aspetti del piano.

"Intanto siamo arrivati alla terza conferenza stampa per annunciare la partenza del servizio di elisoccorso per il Levante ligure - ha spiegato - un appuntamento che entra di diritto nel programma delle festività natalizie sarzanesi. Un progetto atteso da tre anni, da quando sentimmo per la prima volta la giunta Toti annunciate l’imminente partenza del servizio".

L’inizio sarà tra febbraio e marzo, il tempo di asfaltare la pista dell’aeroporto privato di San Lazzaro, posizionare l’hangar per la sosta dell’elicottero e adibire spazi a riposo del personale impiegato per i primi due anni del servizio 12 ore al giorno per poi puntare all’allargamento alle 24 ore.

"La base - continua Natale - ha già cambiato sede rispetto ai precedenti annunci così come le date di inizio del servizio. Addirittura a luglio alla mia interrogazione venne risposto che a fine dicembre sarebbe partito. Il costo è di 1 milione e 900 mila euro per i prossimi 10 anni ma è inspiegabile come non sia stato coinvolto il comando provinciale dei vigili del fuoco della Spezia, che avrebbe sicuramente comportato minore spesa e mantenuto un servizio così importante in mano pubblica. Inoltre ci sono 142 mila euro per ricavare alloggi da mettere a disposizione degli equipaggi nel caso il servizio dovesse passare alle 24 ore".

m.m.