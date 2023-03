Elezioni al Club Rotaract Franceschini presidente

A partire dalla prossima estate ormai alle porte Matilde Franceschini sarà la nuova presidente del club Rotaract Sarzana-Lerici per l’anno sociale 2023-2024. E’ stata eletta nei giorni scorsi all’unanimità e raccoglierà il testimone dell’attuale presidente, all’attuale presidente Luca Lubrano Lavadera che Franceschini ha ringraziato "per aver guidato il club con capacità di leadership, senza mai prevalere sugli altri, anzi, si è contraddistinto per il suo carattere inclusivo, ottenendo un solido risultato, sia in termini di operato, che di ampliamento del club". La neo presidente ha inoltre ringraziato tutti i membri del direttivo, i soci e gli aspiranti all’ingresso nel club. "Un gruppo di giovani – ha concluso – che si conferma essere unito dall’amicizia dove la crescita personale, nonché lo spirito di condivisione, servizio e sacrificio sono cardini importanti. Svolgerò l’incarico con serietà, entusiasmo impegno e dedizione, ossia i valori fondamentali che contraddistinguono il nostro club".