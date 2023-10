Edifici e servizi scolastici In tre anni investiti 4 milioni e mezzo di euro

Oltre quattro milioni di euro di investimenti sulle scuole per servizi e sicurezza, e poi trasporto scolastico gratuito, tempo pieno nel plesso di Romito e potenziamento su tutti gli altri istituti. L’amministrazione comunale di Arcola fa il punto sul settore per sottolineare di aver "promosso azioni di potenziamento delle strutture scolastiche e collaborato con l’istituto comprensivo non solo per mantenere inalterata la permanenza dei plessi distribuiti sul territorio (Romito, Ressora, Ponte di Arcola, Baccano e Ville Monti) ma anche per introdurre, con successo, l’offerta formativa del tempo pieno a Romito".

L’amministrazione comunale si dice "impegnata a consolidare la centralità della scuola per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dell’intera comunità attraverso investimenti per il potenziamento, il miglioramento, il consolidamento strutturale e impiantistico e degli spazi esterni delle strutture scolastiche, specialmente laddove l’offerta formativa ha necessità di spazi adeguati a nuove funzioni e attività.

Il totale delle risorse investite negli ultimi tre anni ammonta a circa 4 milioni e mezzo di euro – in parte arrivati grazie al Pnrr –, di cui 2 milioni e 300 mila euro destinati alla realizzazione del nuovo polo dell’infanzia che sarà costruito al Ponte di Arcola e un milione e 700 mila per gli interventi fino ad oggi realizzati e in fase di completamento su tutti gli altri poli scolastici. La palestra e il nuovo spogliatoio di Romito Magra sono stati realizzati con un investimento di circa 500 mila euro. Gli interventi nel loro complesso hanno riguardato adeguamenti sismici, sicurezza, miglioramento dei locali e aree esterne, servizi igienici.