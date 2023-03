"E’ qua il market della droga"

In attesa dell’insegna ci hanno pensato i residenti della centralissima zona cittadina a indicare la tipologia di servizio che per ora offre il porticato del Laurina, a Sarzana. Dopo le lamentele è spuntato uno striscione sul quale si ’reclamizza’ il market della droga avviato oltre le sbarre che vietano il transito ma evidentemente non le incursioni notturne. La clamorosa protesta arriva dagli abitanti di piazza San Giorgio e via Gori che da tempo segnalano uno strano via vai nel porticato che dalla scorsa estate è sbarrato al passaggio pedonale. Una questione che sta opponendo il Comune alla proprietà del Laurina che, dopo la riqualificazione, ha deciso di chiudere il porticato che è sempre stato a libero transito. Ma i lavori sono fermi e la zona è diventata riparo per senza tetto e, secondo passanti e residenti, anche di spaccio di droga. Sono stati trovati anche indizi di consumo di stupefacenti sul posto.